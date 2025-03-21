Σήμερα Παρασκευή Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 5 , στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 16 με 18 βαθμούς.

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός , οι Άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 4 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , κυρίως στα δυτικά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Β – ΒΔ. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ , και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Την Τρίτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Ομίχλες το πρωί και μέτρια συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα. Άνεμοι Ν-ΝΑ 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα Α μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.