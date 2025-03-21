Λογαριασμός
Η Θερμοκρασία σε άνοδο. Θα επικρατήσουν Νοτιάδες. Στο Ιόνιο την Κυριακή θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ  στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 5 , στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 16 με 18   βαθμούς.

Το  Σάββατο  γενικά αίθριος καιρός , οι Άνεμοι  Ν – ΝΔ 3 με 4 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , κυρίως στα δυτικά.

Την  Κυριακή και τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Β – ΒΔ.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  4 με 6  μποφόρ , και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Την Τρίτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Ομίχλες το πρωί και μέτρια συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα.  Άνεμοι Ν-ΝΑ 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.   Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β 3 με 4 και  στα Α μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17  βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
