Καιρός: Μικρή άνοδος θερμοκρασίας και νεφώσεις σήμερα – Η πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 7 και στο Ιόνιο βαθμιαία έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 19 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-03-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές προβλέπεται να σημειωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στην Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 και στο Ιόνιο πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-03-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στην Εύβοια και στο βόρειο Αιγαίο προβλέπεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-03-2025

Παροδικές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ( πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), καθώς και στις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-03-2025

Παροδικές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία αρχικά στα δυτικά και μετά στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

Πηγή: skai.gr

