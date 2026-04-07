Με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές ο καιρός της Μεγάλης Τετάρτης

Λίγη συννεφιά και τοπικές βροχές διαφαίνεται από την πρόγνωσή του καιρού για την Μεγάλη Τετάρτη (08/04) σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Αναλυτικότερα, στην Αττική αύριο M.Tετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι πιθανόν τοπικά να βρέξει για λίγο. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και 6 μποφόρ στην αρχή της ημέρας με βαθμιαία εξασθένηση.

Γενικότερα στη χώρα αύριο Μ. Τετάρτη προβλέπεται στο Ιόνιο, τα δυτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις αρχικά που όμως θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες βροχές αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια κυρίως στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί στα δυτικά και τα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Εκεί το μεσημέρι 18 με 20 βαθμούς, Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το μεσημέρι στους 22 με 23 βαθμούς.

Την Μ. Πέμπτη λίγες τοπικές βροχές προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά , την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο. Την Μ. Παρασκευή θα βρέξει για λίγο στα ανατολικά και νότια. Το πιο σημαντικό θα είναι η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, στα βόρεια το μεσημέρι έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 17 με 19 βαθμούς.

Για την Κυριακή του Πάσχα με τα έως τώρα στοιχεία προβλέπεται βελτιωμένος καιρός στη χώρα, με τη θερμοκρασία όμως και λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές της.



Πηγή: skai.gr

