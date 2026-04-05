Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν το πρωί στην Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες και το μεσημέρι - απόγευμα στην Κρήτη και τα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το μεσημέρι -απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι -απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες ειναι πιθανό να εκδηλωθούν το πρωί στην Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημερι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί στις Κυκλάδες και το μεσημέρι - απόγευμα στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το μεσημέρι - απόγευμα στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Από το απόγευμα αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες .

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

