Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι «υπήρξε συμπαιγνία και προδοσία» στην απαγωγή του Μαδούρο απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ..Υπήρχαν επίσης δωροδοκίες, μεταξύ άλλων, σε άτομα στη Βενεζουέλα, σημείωσε ο Λευκορώσος ηγέτης.



Σύμφωνα με τον Λουκασένκο, «έγιναν πληρωμές σε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό».

«Θέλω να καταλάβετε: όλα ήταν εκεί (σ.σ έτοιμο σχέδιο). Τόσο μια συμφωνία όσο και χρήματα που καταβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και πολιτών της Βενεζουέλας», ανέφερε, σύμφωνα με το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA.



Ο ηγέτης της Λευκορωσίας εφιστά προσοχή εν μέσω των γεγονότων στη Μπολιβαριανή Δημοκρατία. «Έχουμε πειστεί για άλλη μια φορά ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί», πρόσθεσε ο Λουκασένκο.

Στις 3 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Γκιλ Πίντο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιτεθεί σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στο Καράκας. Χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στρατιωτική επιθετικότητα. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα τις επιθέσεις και ανακοίνωσε τη σύλληψη και την απομάκρυνση του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, από τη χώρα. Μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ και τοποθετήθηκαν σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα αναλάμβαναν προσωρινά τον έλεγχο της Βενεζουέλας». Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η Ουάσινγκτον θα «λάμβανε αποζημίωση» από το Καράκας για τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.