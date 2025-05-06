Σήμερα Τρίτη στο Β Ιόνιο , την Ήπειρο , στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα και την Α Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 και στα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 27 με 30 βαθμούς.

Τετάρτη , Πέμπτη , απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Β ηπειρωτικά. Η ένταση των ανέμων 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τετάρτη , θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , την Πέμπτη χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα στα Δ – Κ και Β. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς



ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα , στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Ν 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς

