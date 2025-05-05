Σήμερα Δευτέρα Αραιή συννεφιά παροδικά πυκνότερη , με τοπικές βροχές στα Δ - ΒΔ και το μεσημέρι-απόγευμα κατά τόπους μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς.

Την Τρίτη στα Κ και Β κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Κ και Ν.

Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή , απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Β ηπειρωτικά. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία την Τετάρτη , θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 με 28 βαθμούς.



ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα , στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

