Υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται τουλάχιστον έως την Παρασκευή 09/05, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που θα επικρατήσει στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά προς τη χώρα μας θερμών αέριων μαζών, πλούσιων σε Σαχαριανή σκόνη. Η ατμοσφαιρική αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα αποφέρει τοπικές βροχές κατά κύριο λόγο στα κεντρικά και βόρεια τη Δευτέρα 05/05 και την Τρίτη 06/05.

Στον Χάρτη 1 παρουσιάζεται ενδεικτικά η συγκέντρωση της σκόνης στην ατμόσφαιρα κοντά στο έδαφος καθώς και ο άνεμος, το πρωί της Τετάρτης 07/05.

Στον Χάρτη 2 φαίνεται η απόκλιση της θερμοκρασίας σε ύψος 1500 μέτρων περίπου από τη μέση τιμή, σύμφωνα με τα δεδομένα της περιόδου 1979-2010. Οι θερμές αυτές αέριες μάζες θα είναι έως 8-10 °C θερμότερες από τη μέση τιμή. Το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται για τη μελέτη των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας. Η τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας κοντά στο έδαφος εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως π.χ. η παρουσία/απουσία νεφώσεων και φαινόμενων και ο άνεμος.

Αύριο, Τρίτη, το φαινόμενο κορυφώνεται με τις συγκεντρώσεις σκόνης στην επιφάνεια να ξεπερνούν τα 50 μg/m³ σε περιοχές όπως: Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Επτάνησα, σύμφωνα με το σύμφωνα με το AtmoHub, τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα.

Επιπλέον, όπως τονίζει το AtmoHub, υπάρχει ενδεχόμενο λασποβροχών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, τη Βόρεια Πελοπόννησο και τα Επτάνησα, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας υγρασίας στην ατμόσφαιρα.

Όπως σημειώνει το AtmoHub, συνιστάται προσοχή σε ευπαθείς ομάδες καθώς και να περιορίσουν την εξωτερική δραστηριότητα και να αποφύγουν την έντονη άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το φαινόμενο ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-05-2025

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 06-05-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 25 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη τους 26 με 27 και τοπικά στα νότια τους 28 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-05-2025

Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταγίδες στη Μακεδονία και αργότερα, τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, και στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα κεντρικά και νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 26 με 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08-05-2025

Γενικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά (Μακεδονία, Θράκη). Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-05-2025

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση πλην της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου και θα διατηρηθούν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-05-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη άστατος καιρός νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από νότιες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

