Σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Από αύριο ενισχύεται πάλι το μελτέμι και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη   γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. . Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ ,  Στο Αιγαίο 4 με 6 , στο Α. Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 38 βαθμούς , και στα νησιά  έως  33 με 35  βαθμούς.

Την Τετάρτη  ηλιοφάνεια  με πιθανότητα για απογευματινές στα Β – ΒΔ ορεινά. Οι Βοριάδες στο Αιγαίο  5 με 7   μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. 

Πέμπτη και Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ. Η θερμοκρασία  θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β - ΒΑ 3 με 5 στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 36 με 37  βαθμούς .  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά όποτε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί   3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

