Σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. . Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , Στο Αιγαίο 4 με 6 , στο Α. Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 38 βαθμούς , και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς.

Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές στα Β – ΒΔ ορεινά. Οι Βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Πέμπτη και Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β - ΒΑ 3 με 5 στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 με 37 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά όποτε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

