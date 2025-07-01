Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τρίτη, ο καιρός ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα παράκτια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά όποτε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες η μέγιστη 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.