Κακοκαιρία Coral: Κύμα ψύχους με απότομη πτώση θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές αναμένονται χιονοπτώσεις

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από την Τετάρτη, καθώς θα επικρατήσει έντονο κύμα ψύχους με την ονομασία Coral στη χώρα μας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι βαθμιαία της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου στη Βόρεια και την Ανατολική Ελλάδα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το Σαββατοκύριακο.

Θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δύο διαταραχές που θα επηρεάσουν με χιονοπτώσεις κυρίως τα βόρεια, τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Α. Παρακάτω αναλύεται η πρώτη διαταραχή ως προς τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις.

Θερμοκρασίες:

Την Τετάρτη (19-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 και κατά τόπους στη Θεσσαλία τους 09 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο από τους 01 έως τους 10 με 12 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη (20-02-25)

α) Στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία από -04 (μείον 4) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

β) Στην κεντρική, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια από -02 (μείον 2) έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή (21-02-25)

α) Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από -05 (μείον 5) έως 04 με 05 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από -04 (μείον 4) έως 05 με 06 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, τη κεντρική και ανατολική Στερεά και την Εύβοια από -01 (μείον 1) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

γ) Στην ανατολική Πελοπόννησο από 00 (μηδέν) έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Χιονοπτώσεις:

Την Τετάρτη (19-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από τις πρωινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τα φαινόμενα από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

β) Στη κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά.

γ) Στα ορεινά της Κρήτης από τις βραδινές ώρες.

Την Πέμπτη (20-02-25)

α) Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στα ορεινά της Κρήτης από τις πρωινές ώρες και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές.

Την Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στη κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

B. Η δεύτερη διαταραχή η οποία με τα σημερινά δεδομένα διέρχεται από τη χώρα μας το Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη Δευτέρα θα αναλυθεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο από σήμερα μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr), από τη Γενική Πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

