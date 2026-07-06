Η νεκρώσιμη πομπή του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συγκεντρώνει όπως αναμενόταν τεράστια πλήθη στους δρόμους της Τεχεράνης.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος της περίπου 10 χιλιομέτρων διαδρομής της πομπής, η οποία πέρασε από την εμβληματική πλατεία Ενγκελάμπ. Το φέρετρο, καλυμμένο με την ιρανική σημαία, μεταφερόταν πάνω σε φορτηγό.

Η πομπή πραγματοποιήθηκε αφού η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για δύο ημέρες στο Μεγάλο Τέμενος Μοσαλά της Τεχεράνης.

Την Κυριακή, τρεις από τους γιους του προσευχήθηκαν δίπλα στο φέρετρό του. Ωστόσο, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη, δεν εμφανίστηκε δημοσίως. Δεν έχει εμφανιστεί από τότε που αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και η σύζυγός του.

Η πομπή κινήθηκε αργά στο κέντρο της Τεχεράνης, από την πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν στα ανατολικά έως την πλατεία Αζαντί στα δυτικά, κατά την τελευταία από τις τρεις ημέρες δημόσιου πένθους στην πρωτεύουσα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκατομμύρια πολίτες κατέκλυσαν τις κεντρικές λεωφόρους που συνδέουν τις δύο πλατείες, περιβάλλοντας το όχημα που μετέφερε το φέρετρο του Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του.

Πολλοί κρατούσαν ιρανικές σημαίες και κόκκινες σημαίες, σύμβολα εκδίκησης. Υπήρχαν επίσης πλακάτ με συνθήματα όπως «Πρέπει να ξεσηκωθούμε» και άλλα που ζητούσαν τον θάνατο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος, μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε την κοινή επίθεση κατά του Ιράν πριν από τέσσερις μήνες, προκαλώντας έναν πόλεμο που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Διαδηλωτές εθεάθησαν επίσης να πετούν πέτρες σε γιγαντοαφίσα με το πρόσωπο του Τραμπ, στην οποία αναγραφόταν το σύνθημα: «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας. Δεν θα σας αφήσουμε να ξεφύγετε!».

Στην πομπή παρευρέθηκε και ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, στην πρώτη σημαντική δημόσια εμφάνισή του μετά την έναρξη του πολέμου, κατά τον οποίο τρεις από τους σωματοφύλακές του φέρεται να σκοτώθηκαν σε επίθεση κοντά στην κατοικία του.

Ο νυν πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καταγράφηκε επίσης να περπατά ανάμεσα στους συγκεντρωμένους. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ δίδαξε στον ιρανικό λαό πως «το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας είναι ο λαός της και η ενότητά του», υποσχόμενος ότι οι Ιρανοί θα συνεχίσουν «τον δρόμο της τιμής, της προόδου και της δόξας του Ιράν».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ «εξουδετερώθηκε από το Ισραήλ» επειδή απειλούσε την ύπαρξη της χώρας, προειδοποιώντας ότι «κάθε Ιρανός ηγέτης που θα επιδιώξει ξανά την καταστροφή του Ισραήλ θα έχει την ίδια τύχη».

Οι τελετές πραγματοποιούνται λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να επιδιώξουν μέσα σε δύο μήνες μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, ανακοίνωσε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Ντόχα σημείωσαν «θετική πρόοδο» και ότι ο επόμενος γύρος επαφών θα προγραμματιστεί μετά την ολοκλήρωση των τελετών προς τιμήν του Χαμενεΐ.

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί νέα νεκρώσιμη πομπή και προσευχές στην ιερή πόλη Κομ, ενώ την Τετάρτη οι τελετές θα συνεχιστούν στις ιρακινές ιερές πόλεις Καρμπάλα και Νατζάφ. Η ταφή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Ιερό του Ιμάμ Ρεζά, στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.