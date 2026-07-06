Την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (06/07) ο Ολυμπιακός, που ενισχύει την αμυντική του γραμμή με τον 22χρονο που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.

Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 6,5 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ καθαρά + 1,5 σε μπόνους) και θα αποτελέσει την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Σάντεφιορντ.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει σε όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με συμπληρωμένη την τετράδα των στόπερ του, έχοντας δύο δεξιοπόδαρους (Ρέτσος, Σμαΐλοβιτς) και δύο αριστεροπόδαρους (Πιρόλα, Κάρμο), προσθέτοντας βάθος, ποιότητα και συναγωνισμό.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Taby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.

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