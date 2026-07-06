Ανακοίνωση Μπάκιγχαμ: Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μείνει στο παλάτι

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο πρίγκιπας Χάρι τελικά δεν θα διαμείνει στο παλάτι κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αποδέχθηκε την πρόσκληση φιλοξενίας.

Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, ο Δούκας του Σάσεξ δεν είχε απαντήσει επίσημα στην προσφορά διαμονής σε βασιλική κατοικία έως την καταληκτική προθεσμία, η οποία εξέπνευσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο πρίγκιπας Χάρι ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου ότι δεν ήταν πλέον δυνατό να φιλοξενηθεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Όπως επισημαίνεται, το Παλάτι απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο προειδοποίησης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να οργανωθεί η φιλοξενία ενός επισκέπτη και να διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό του Βασιλικού Οίκου.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι, παρά την αρχική ενημέρωση, η ομάδα του αντιλήφθηκε πως η προσφορά διαμονής είχε τελικά «αποσυρθεί», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «απογοητευτική».

Δύο διαφορετικές εκδοχές για την πρόσκληση

Σύμφωνα με την εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάζουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, είχε γίνει προσφορά διαμονής στον πρίγκιπα Χάρι, ωστόσο η ομάδα του Δούκα του Σάσεξ δεν επιβεβαίωσε εγκαίρως αν θα την αποδεχόταν. Όπως υποστηρίζει το Παλάτι, η πρόσκληση απορρίφθηκε επισήμως το Σάββατο.

Κατά την ίδια εκδοχή, αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα η πλευρά του Χάρι άλλαξε στάση και αποδέχθηκε την προσφορά, όμως τότε ήταν ήδη αργά για να γίνουν οι απαραίτητες οργανωτικές και ασφαλιστικές διευθετήσεις.

Το Παλάτι υποστηρίζει ακόμη ότι ο πρίγκιπας Χάρι ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4/7, πως δεν θα μπορούσε τελικά να παραμείνει στα Ανάκτορα και ότι γνώριζε πλήρως την απόφαση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν ανησυχίες στους κόλπους του Παλατιού μετά τη δημοσιοποίηση, την Τρίτη, δικαστικής εξέλιξης που αφορούσε την υπόθεση του πρίγκιπα Χάρι κατά της Associated Newspapers. Εκφράστηκαν φόβοι ότι η χρονική συγκυρία θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα που θα επηρέαζαν τη συνταγματική ουδετερότητα του βασιλιά.

Η απάντηση του Δούκα του Σάσεξ

Η πλευρά του Δούκα του Σάσεξ παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα των γεγονότων. Εκπρόσωπός του υποστήριξε ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ απέσυραν μια προσφορά φιλοξενίας η οποία είχε ήδη γίνει επισήμως αποδεκτή.

Σύμφωνα με την εκδοχή της ομάδας του Σάσεξ, το χρονοδιάγραμμα της δικαστικής υπόθεσης ήταν γνωστό ήδη από την περασμένη εβδομάδα και, ως εκ τούτου, απορρίπτεται ο ισχυρισμός ότι αυτό επηρέασε την απόφαση του Παλατιού.

«Επομένως, δεν είναι σαφές γιατί, αφού έγινε επίσημη αποδοχή της προσφοράς διαμονής, αυτή αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Δούκα του Σάσεξ.

Νέα ένταση στις σχέσεις Χάρι και Παλατιού

Ο νέος αυτός πόλεμος δηλώσεων αναδεικνύει το κλίμα δυσπιστίας και την έλλειψη επικοινωνίας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις σχέσεις ανάμεσα στην πλευρά του Σάσεξ και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές σχετικά με την πρόσκληση διαμονής, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι αποδέχονται τους ισχυρισμούς της άλλης.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση ενδέχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Δούκα στο Λονδίνο.

Παρά τη διαφωνία για το θέμα της φιλοξενίας, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να τηρήσει κανονικά το πρόγραμμά του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, επρόκειτο να βρίσκεται στο Λονδίνο από τη Δευτέρα, ενόψει της πρώτης δημόσιας εμφάνισής του την Τρίτη.



Πηγή: skai.gr

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