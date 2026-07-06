Εντείνεται η ρητορική κόντρα Τραμπ-Μελόνι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ζητώντας περιοριστικά μέτρα λίγες ώρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει σαφώς ότι απορρίπτει οποιαδήποτε επαφή ή συνομιλία με την Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει, παρά το γεγονός ότι πριν δύο εβδομάδες ο Τραμπ την κατηγόρησε για έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο κατά του Ιράν και δήλωσε ότι δεν τη θέλει στους θιασώτες του.

Η σύγκρουση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μοιάζει πραγματικά ατέλειωτη. Αργά χθες το βράδυ, ο πλανητάρχης ανήρτησε φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο «Truth Social» και ακριβώς από κάτω έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Ένα σαφές μήνυμα ενόψει της αυριανής συνόδου του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει, ουσιαστικά, ότι δεν θέλει καμία επαφή, καμία συνάντηση ή ιδιαίτερη συνομιλία με την επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.



Προς το παρόν, η Μελόνι δεν έχει αντιδράσει. Πέρασαν μόνον δύο εβδομάδες, άλλωστε, από τότε που ο Τραμπ την κατηγόρησε ότι δεν του προσέφερε καμία βοήθεια στον πόλεμο με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν τη θέλει στους θιασώτες του».



Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η τελευταία αυτή επίθεση μπορεί να οφείλεται στο ότι, σε επικοινωνία της με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός φέρεται να του ζήτησε να προσπαθήσει να περιορίσει την ατζέντα της συζήτησης στην Άγκυρα σε συγκεκριμένα, άκρως πρακτικά θέματα, ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορέσει να εξασφαλίσει μεγάλα περιθώρια για την προσωπική του προβολή.

Σε τεντωμένο σκοινί ή «εξαιρετικές» οι ιταλοαμερικανικές σχέσεις;

Η νέα αυτή αντιπαράθεση ξεσπά δύο μόλις ημέρες μετά την επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας. Στη δεξίωση στη Βίλλα Ταβέρνα, στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στη Ρώμη, έδωσαν το «παρών» όλοι οι σημαντικότεροι υπουργοί της κυβέρνησης Μελόνι, σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα διαλλακτικότητας. Ο δε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίλμαν Φερτίτα, επέμεινε ότι «οι σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαιρετικές». Όλα αυτά δεν ήταν, όμως, αρκετά, όπως φαίνεται, για να αλλάξει το όλο κλίμα.



Αύριο και μεθαύριο, στην Τουρκία, η Μελόνι δεν θα επιδιώξει, προφανώς, επαφές με τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Η γραμμή της ιταλικής κυβέρνησης είναι να περιοριστούν, όσο γίνεται, οι συνέπειες αυτών των συνεχιζόμενων φραστικών επιθέσεων. Μόνον ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ήρεμα ότι «το κύριο θέμα είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις με έναν σύμμαχο βασικής σημασίας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες».



Είναι ξεκάθαρο, όμως, ότι η όλη αυτή ένταση δεν ευνοεί τη συντηρητική συμμαχία που κυβερνά την Ιταλία. Σε δυσκολότερη θέση βρίσκονται η Λέγκα και το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, οι δύο πολιτικές δυνάμεις που μέχρι πρόσφατα ασπάζονταν μεγάλο μέρος της τραμπικής ιδεολογίας. Ο μόνος που φαίνεται να ευνοείται, αντιθέτως, είναι ο ακροδεξιός στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι, με το νεοσύστατο κόμμα του, «Εθνικό Μέλλον». Στα γκάλοπ αγγίζει πλέον το 6,4% της πρόθεσης ψήφου και, σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, είναι το άλογο στο οποίο ο Τραμπ θέλει να ποντάρει, ώστε να πετύχει τη συνεχή πολιτική αποδυνάμωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Πηγή: Deutsche Welle

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