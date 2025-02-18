Κακοκαιρία «Coral»: Πότε και πού θα χιονίσει - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από αύριο Τετάρτη, στη χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του διευθυντή προγνώσεων της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, θα επικρατήσει έντονο κύμα ψύχους με την ονομασία Coral στη χώρα μας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι βαθμιαία της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου στη Βόρεια και την Ανατολική Ελλάδα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το Σαββατοκύριακο.

Ακόμη, θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δύο διαταραχές που θα επηρεάσουν με χιονοπτώσεις κυρίως τα βόρεια, τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - ΚΥΜΑ ΨΥΧΟΥΣ "CORAL"

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η ψυχρή εισβολή από τα βόρεια, η οποία - σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ- θα έχει ως συνέπεια τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες της Επιτροπής ανέφεραν ότι από αύριο και για τις επόμενες ημέρες θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς, κυρίως στις ανατολικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ, τα σώματα ασφαλείας, τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Α. Παρακάτω αναλύεται η πρώτη διαταραχή ως προς τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ :

Την Τετάρτη (19-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 και κατά τόπους στη Θεσσαλία τους 09 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο από τους 01 έως τους 10 με 12 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη (20-02-25)

α) Στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία από -04 (μείον 4) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

β) Στην κεντρική, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια από -02 (μείον 2) έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή (21-02-25)

α) Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από -05 (μείον 5) έως 04 με 05 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από -04 (μείον 4) έως 05 με 06 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, τη κεντρική και ανατολική Στερεά και την Εύβοια από -01 (μείον 1) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

γ) Στην ανατολική Πελοπόννησο από 00 (μηδέν) έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ:

Την Τετάρτη (19-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από τις πρωινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τα φαινόμενα από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

β) Στη κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά.

γ) Στα ορεινά της Κρήτης από τις βραδινές ώρες.

Την Πέμπτη (20-02-25)

α) Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στα ορεινά της Κρήτης από τις πρωινές ώρες και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές.

Την Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στη κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

B. Η δεύτερη διαταραχή, η οποία με τα σημερινά δεδομένα διέρχεται από τη χώρα μας το Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη Δευτέρα, θα αναλυθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

