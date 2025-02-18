Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Η κακοκαιρία Coral φέρνει ψύχος και θυελλώδεις ανέμους

Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας τις ερχόμενες ώρες - Έως την ερχόμενη Δευτέρα θα διαρκέσει η κακοκαιρία - Η πρόγνωση της ΕΜΥ 

Καιρός

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από αύριο Τετάρτη, στη χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του διευθυντή προγνώσεων της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, θα επικρατήσει έντονο κύμα ψύχους με την ονομασία Coral στη χώρα μας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. 

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι βαθμιαία της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου στη Βόρεια και την Ανατολική Ελλάδα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το Σαββατοκύριακο.

Ακόμη, θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δύο διαταραχές που θα επηρεάσουν με χιονοπτώσεις κυρίως τα βόρεια, τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού ΕΜΥ χιόνια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark