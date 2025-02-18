Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Η κακοκαιρία Coral φέρνει ψύχος και θυελλώδεις ανέμους

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από αύριο Τετάρτη, στη χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του διευθυντή προγνώσεων της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, θα επικρατήσει έντονο κύμα ψύχους με την ονομασία Coral στη χώρα μας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι βαθμιαία της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου στη Βόρεια και την Ανατολική Ελλάδα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το Σαββατοκύριακο.

Ακόμη, θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δύο διαταραχές που θα επηρεάσουν με χιονοπτώσεις κυρίως τα βόρεια, τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.



⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - ΚΥΜΑ ΨΥΧΟΥΣ "CORAL"

✅Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από την Τετάρτη, καθώς θα επικρατήσει έντονο κύμα ψύχους με την ονομασία Coral στη χώρα μας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής… pic.twitter.com/4kxnmgCd7M — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.