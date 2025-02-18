Σήμερα Τρίτη στα Α και Β ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, στα Β ημιορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα σε περιοχές της Α Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 8 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 17, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς

Την Τετάρτη, στα βόρεια θα σημειωθεί χιονόνερο ή χιόνι. Στη Θεσσαλία, Α. Στερεά, Εύβοια, Α-ΒΑ Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Πέμπτη, στα Α και Ν ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά – ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας θα σημειωθούν οι χαμηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες της εβδομάδας, το χιονόνερο ή το χιόνι θα περιοριστούν και πάλι στα ανατολικά και τα νότια και φαίνεται ότι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές.

Αττική

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, κυρίως από το μεσημέρι. Άνεμοι: ΒΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα: Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά χιονοπτώσεις. Άνεμοι: Α – ΒΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 8 βαθμούς

