Άστατος καιρός με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Εύβοια, κατά περιόδους, σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά (εκτός της Θράκης) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το βράδυ θα πνέουν νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 28 με 31 βαθμούς, στα δυτικά και την Κρήτη τους 31 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία άστατος με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρώτες πρωινές και ακολούθως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και τη βόρεια Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και τοπικά στη Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα ανατολικά τμήματα και τις Σποράδες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στις Σποράδες βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και στις Σποράδες από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές αρχικά τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Άστατος με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρώτες πρωινές και τις απογευματινές ώρες.

Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-09-2024

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο οι οποίες πιθανώς στα βόρεια να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-09-2024

Αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από τις μεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα στη Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά και τις βραδινές ώρες στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-09-2024

Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τοπικά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή όμβρους στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-09-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στο ανατολικό Αιγαίο. Από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τη Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πηγή: skai.gr

