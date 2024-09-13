Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται για σήμερα, Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Μακεδονία είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Το βράδυ προβλέπεται βελτίωση του καιρού.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 και τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα από δυτικές τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-09-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι - απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και το πρωί στα βόρεια και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 26 με 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

