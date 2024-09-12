Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. αναμένονται για σήμερα, Πέμπτη στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, από το μεσημέρι όμως στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ το βράδυ στα βορειοδυτικά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στη δυτική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, από το μεσημέρι όμως αρχικά στο Ιόνιο και γρήγορα στα δυτικά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ το βράδυ στα βορειοδυτικά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 και τοπικά στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στη Κρήτη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και τοπικά στη Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, πρόσκαιρα στα νότια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-09-2024

Στα δυτικά και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση των φαινομένων το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.Το απόγευμα στα δυτικά θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 27 με 29, στα βόρεια ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 30 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

