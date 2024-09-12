Σήμερα Πέμπτη , Λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στο Α Αιγαίο , και από το απόγευμα στα δυτικά , γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι Δ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 30 βαθμούς , και τοπικά στα Κ και Ν έως 31 με 32 βαθμούς .

Την Παρασκευή Τοπικές Βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τα βόρεια , σποραδικές καταιγίδες στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ στα Δυτικά τοπικά 6 μποφόρ. . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Στα Δ , τα Β και βαθμιαία στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου , λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Κυριακή Στα δυτικά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 31 με 32 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

