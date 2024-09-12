Λογαριασμός
Σχετικά βελτιωμένος καιρός σήμερα Πέμπτη. Την Παρασκευή , αλλά και το Σ/Κ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία το Σ/Κ θα σημειώσει πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Πέμπτη , Λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στο Α Αιγαίο , και από το απόγευμα στα δυτικά , γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα.  Άνεμοι Δ 4 με 5 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 30 βαθμούς , και τοπικά στα Κ και Ν έως 31 με 32 βαθμούς .

Την Παρασκευή  Τοπικές  Βροχές θα εκδηλωθούν  στα δυτικά και  τα βόρεια , σποραδικές καταιγίδες στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.     Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  4 με 5 μποφόρ στα Δυτικά τοπικά 6 μποφόρ. . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Στα Δ , τα Β  και βαθμιαία στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου ,  λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες.  Στην  υπόλοιπη  χώρα  αραιή συννεφιά  κατά διαστήματα πιο πυκνή. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει  πτώση.

Την Κυριακή Στα δυτικά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.  Στην υπόλοιπη χώρα  σχεδόν καιρός.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος   Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 31 με 32  βαθμούς  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί   3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
