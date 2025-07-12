Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός, με τον υδράργυρο στα νησιά μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Για σήμερα, Σάββατο

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο κατά τόπους 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα στα ορεινά της Μακεδονίας να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6, στην ανατολική Αττική, τη νότια Εύβοια και τα ανατολικά πελάγη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 32 με 34 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειότερα τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ηπειρωτικά 3 με 5, στα πελάγη, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική 5 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ηπειρωτικά 3 με 5 και στα πελάγη 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

