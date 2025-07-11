ΚΑΙΡΟΣ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Άνοδος της θερμοκρασίας Δευτέρα Τρίτη ως τους 38 βαθμούς , θα σημειώσει μικρή πτώση την Τετάρτη. Σχεδόν όλη την εβδομάδα δεν υφίσταται καύσωνας , αλλά ζέστη του Ιουλίου στην Ελλάδα.
ΑΝΕΜΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/7
Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Στη Ν. Εύβοια - Αττική Β 4 με 5 μποφόρ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/7
Μικρή ενίσχυση των βόρειων ανέμων με τις ριπές πλέον να φθάνουν στο Αιγαίο τα 7 και στη Ν. Εύβοια-Αττική τα 6 μποφόρ.
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ 14-15/7
Στα δυτικά Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 μποφόρ. Στη Ν. Εύβοια - Αττική Β-ΒΑ 5 με 6 μποφόρ με ριπές στη διάρκεια της ημέρας ως τα 7 μποφόρ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7
Θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες συνθήκες .
