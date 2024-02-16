Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βροχές με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και στα νησιά του Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης και της Εύβοιας τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 00 έως 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 05 έως 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μαγνησίας και τις Σποράδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στην Πάρνηθα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



