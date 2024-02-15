Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία - Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη , τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι ισχυρά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Χαλκιδική νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Κρήτη νεφώσεις με βρόχες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές, και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και στις Σποράδες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

θα φτάσει τους στα ανατολικά και βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο ανατολικά Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

