Σήμερα Πέμπτη Στα Α και Ν συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και στα Νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β , στο Ιόνιο 3 με 5 , στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στα Α και Β έως 14 με 15 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς.

Την Παρασκευή , Στα Α και Ν προβλέπεται λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές , που βαθμιαία θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Δυτικά ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , μόνο στην Κρήτη το πρωί ίσως βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν κι άλλο , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. συννεφιά , παροδικά αυξημένη, με ασθενείς τοπικές βροχές στα Β και Α του νομού. Άνεμοι: Β 5 με 6 και στα Α 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

