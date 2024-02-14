Λογαριασμός
Άστατος καιρός και σήμερα Τετάρτη. Επίσης θα επικρατήσουν βοριάδες που αύριο η ένταση τους θα φτάσει στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές  καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Γρήγορα  ο καιρός θα βελτιωθεί στα Δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στα Βόρεια έως 14 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 17 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή , Στα  Α και Ν  προβλέπεται λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη,  με τοπικές βροχές , που την Παρασκευή βαθμιαία θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός  Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση την Παρασκευή. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα Ανατολικά.

Τέλος το Σ/Κ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.   Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , με πιθανότητα βροχής κυρίως στα Β και Α  του νομού.   Άνεμοι:  Β  4 με 6 και στα Α βαθμιαία 7 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Άνεμοι:  Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

