Σήμερα Τετάρτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί στα Δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στα Βόρεια έως 14 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 17 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή , Στα Α και Ν προβλέπεται λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές , που την Παρασκευή βαθμιαία θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση την Παρασκευή. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα Ανατολικά.

Τέλος το Σ/Κ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , με πιθανότητα βροχής κυρίως στα Β και Α του νομού. Άνεμοι: Β 4 με 6 και στα Α βαθμιαία 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

