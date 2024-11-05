Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη και το Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια, πιθανώς να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 19 με 23 και στα νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στα παράκτια έως 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στη νότια Κρήτη έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές - μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

