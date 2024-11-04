Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει τους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και από το μεσημέρι βαθμιαία βελτίωση. Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και στη νότια Πελοπόννησο τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, που από το απόγευμα θα περιοριστούν στη νότια Πελοπόννησο και στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και στη νότια Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και από το μεσημέρι βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί στα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

