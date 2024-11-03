Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και από το βράδυ στη βόρεια Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα βορειοανατολικά και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 24, στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, αυξημένες αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις προμεσημβρινές ώρες και στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, που γρήγορα στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια και τα βορειότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και στην Εύβοια έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν και είναι πιθανό στη βόρεια Κρήτη να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-11-2024



Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη, το νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά τις πρωινές ώρες, όπου η ορατότητα πιθανώς να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τις Κυκλαδες θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-11-2024

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά και μεμονωμένων καταιγίδων στο νότιο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά τις πρωινές ώρες, όπου η ορατότητα πιθανώς να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-11-2024 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-11-2024



Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

