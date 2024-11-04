Σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στην Α. Θεσσαλία , Α. Στερεά (Φθιώτιδα) Εύβοια , ΝΔ Πελοπόννησο , και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , πιθανόν στις Α Κυκλάδες , τοπικά 8 Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 22 με 23 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς.

Την Τρίτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά για την εποχή.

Τέλος Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή , αρκετή ηλιοφάνεια , Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , την Πέμπτη πιθανόν τοπικά 8 Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές .Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 στα Α πρόσκαιρα 7 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

