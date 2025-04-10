Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και κυρίως στη Θράκη και το ΒΑ Αιγαίο. Άνεμοι : Β – ΒΔ 4 με 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18 βαθμούς .

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 6 , στο Β Αιγαίο βαθμιαία 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , καθώς και στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στη θάλασσα Κυθήρων τοπικά 7 Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα

Τέλος Κυριακή και Δευτέρα , δεν αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά βαθμιαία 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα , στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

