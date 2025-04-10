Λογαριασμός
Σε βαθμιαία άνοδο η θερμοκρασία από σήμερα Πέμπτη , σε κανονικά επίπεδα το Σ/Κ. Δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας τη Μ. Εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το  απόγευμα στα Ηπειρωτικά  και κυρίως στη Θράκη και το ΒΑ  Αιγαίο.   Άνεμοι : Β – ΒΔ  4 με 6 και στα ΝΑ τοπικά  7 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως  17 με 18 βαθμούς .

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.   Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο  , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ  4 με 6  , στο Β Αιγαίο βαθμιαία 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , καθώς και στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ   4 με 6  μποφόρ , στη θάλασσα Κυθήρων τοπικά 7  Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα

Τέλος Κυριακή και Δευτέρα , δεν αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά βαθμιαία 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα , στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς 

