Σήμερα, Παρασκευή 11 Απριλίου αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά όπου θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές και νωρίς το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και μετά το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, που γρήγορα θα εξασθενήσουν. Το απόγευμα στα ανατολικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή ενίσχυση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στην Εύβοια πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 5 με 6 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι - απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι βόρειοι 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

