Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην πρόγνωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, αλλά βαθμιαία στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες, τους 29 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στις Σποράδες βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 και στις Σποράδες από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-09-2024

Στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά (εκτός της Θράκης) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά οι άνεμοι θα έιναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το βράδυ θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως βόρεια και στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 28 με 30 βαθμούς, στα δυτικά τους 31 με 33, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 29 βαθμούς κελσίου. Στη νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-09-2024

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου πιθανώς από το απόγευμα να είναι κατά διαστήματα ισχυρές και από τις απογευματινές ώρες κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές στις περισσότερες περιοχές. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 28 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 31 βαθμούς και τη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-09-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-09-2024

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και από το βράδυ στο Ιόνιο θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ στα δυτικά σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά και τα νότια οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.