Η Κέιτι Πράις εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο μετά τη διόρθωση στα χείλη της

Η Κέιτι Πράις μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα εικόνα από την ανάρρωσή της, μετά τη διορθωτική επέμβαση που έκανε στα χείλη της. Το 48χρονο πρώην μοντέλο εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο και χείλη, προκαλώντας σχόλια ανησυχίας από τους θαυμαστές της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει τις προηγούμενες ημέρες πως ταξίδεψε στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διορθώσει πρόβλημα που είχε προκύψει από παλαιότερο filler στα χείλη της. Όπως είχε εξηγήσει, το υλικό είχε μετακινηθεί πάνω από το φυσικό περίγραμμα των χειλιών, δημιουργώντας εξογκώματα και ουλώδη ιστό.

Μετά την επέμβαση, η Κέιτι Πράις δημοσίευσε στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο φαίνονταν οι μώλωπες και το πρήξιμο στο πρόσωπό της. Πολλοί ακόλουθοί της έσπευσαν να της ευχηθούν γρήγορη ανάρρωση, με έναν χρήστη να γράφει χαρακτηριστικά: «Σου εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Λίγες ώρες μετά τη διαδικασία, η τηλεπερσόνα ανέβασε και βίντεο μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της. «Πριν αρχίσετε, ξέρω πώς δείχνω», είπε στους followers της, εξηγώντας πως την προηγούμενη ημέρα είχε αφαιρέσει ουλώδη ιστό από τα χείλη της και γι’ αυτό ήταν τόσο πρησμένη.

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Η Πράις ανέφερε επίσης ότι χρησιμοποίησε προϊόντα CBD για να τη βοηθήσουν με τον πόνο και τον ύπνο μετά την επέμβαση, λέγοντας πως τα είχε ανάγκη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

Η ίδια είχε δείξει νωρίτερα στους ακολούθους της τα σημεία στα οποία το filler είχε μετακινηθεί, περιγράφοντας το πρόβλημα ως «butterfly» filler. Μάλιστα, σε βίντεο στο Facebook είχε εκφράσει την ενόχλησή της για την εικόνα των χειλιών της, λέγοντας πως της φαίνονταν πλέον πολύ λεπτά.

Η Κέιτι Πράις έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Στο παρελθόν έχει υποβληθεί, μεταξύ άλλων, σε ρινοπλαστική, λίφτινγκ, fillers, Botox, veneers, αλλά και αρκετές επεμβάσεις στο στήθος.

Πηγή: skai.gr

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