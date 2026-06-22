Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι και οι δέκα πιστοί φίλοι του...

Στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής, που διεκδικεί να διατηρήσει τα κεκτημένα από το Κατάρ 2022 ως πρωταθλήτρια κόσμου, εφαρμόζεται το... σύστημα «ένας για όλους και όλοι για τον Μέσι».

Όπως φάνηκε και στην εντυπωσιακή πρεμιέρα του «pulga» στο Μουντιάλ 2026, με τον βραχύσωμο Αργεντινό να πετυχαίνει χατ-τρικ εναντίον της Αλγερίας (3-0) και να «γεμίζει» ρεκόρ, οι δέκα συμπαίκτες του, φροντίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ώστε ο Μέσι να μην... ταλαιπωρείται ιδιαίτερα, ώστε όταν προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες να αναλάβει δράση.

«Εάν κάποιοι πίστευαν ότι αυτή η ομάδα θα ήταν καλύτερη χωρίς τον Λέο, έγινε σαφές σήμερα ότι είναι ο πιο σημαντικός από όλους», δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Άλεξις Μακ Άλιστερ. Ο Λιονέλ Μέσι με την «αλμπισελέστε» είναι σαν ένα λαμπερό αστέρι γύρω από το οποίο περιστρέφεται ένας «στρατός αφανών ηρώων», δέκα αφοσιωμένοι στρατιώτες που μεγάλωσαν λατρεύοντάς τον.

«Είναι το είδωλό μου από τότε που ήμουν παιδί. Προφανώς, θέλεις να του το ανταποδώσεις, να προσπαθείς να συντονίσεις τις κινήσεις σου, να έχεις αυτήν τη χημεία», τόνισε ο Χουλιάν Αλβαρεζ, ένας από τους επιθετικούς συμπαίκτες του, σε συνέντευξη του στο DAZN.

«Σε κάνει να θέλεις να μπεις σε πόλεμο εάν σου το ζητήσει», επεσήμανε από την πλευρά του, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, που είναι η «σκιά» του Μέσι στην εθνική ομάδα και στην Ιντερ Μαϊάμι.

Ο Μέσι ακμάζει στο οικοσύστημα που δημιούργησε γι' αυτόν ο προπονητής και φίλος του, Λιονέλ Σκαλόνι. Συμπαίκτης του «ψύλλου» στην πρώτη του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006, ο Αργεντινός προπονητής, προσπαθεί πάντα να φέρνει τον Μέσι στις καλύτερες δυνατές θέσεις στο γήπεδο, περιτριγυρισμένος από συμπαίκτες που τον αναζητούν στις πιο κατάλληλες θέσεις.

Αυτό το σχέδιο μάχης ήταν εμφανές στο πρώτο γκολ εναντίον της Αλγερίας, όταν ο Ντε Πολ, έδωσε μια εξαιρετική κάθετη πάσα στον αρχηγό, ο οποίος βρήκε άμεσα τον απαραίτητο χώρο και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να σουτάρει με το «φονικό» αριστερό του πόδι και να δώσει προβάδισμα στην εθνική Αργεντινή.

Πέρα από τις τακτικές παραμέτρους, ο Σκαλόνι αποδίδει εν μέρει την τρέχουσα άνθηση του οκτάκις νικητή της «Χρυσής Μπάλας» στη συντροφικότητα εντός της ομάδας.

«Παίζει με μια ομάδα φίλων, με ανθρώπους που θα δώσουν τα πάντα γι' αυτόν, ίσως αυτό είναι όλο», είπε ο προπονητής της «αλμπισελέστε», επαινώντας, με τη σειρά του, την απλότητα του Μέσι: «Όλοι τον βλέπουν ως ηγέτη, αλλά και ως τον ντόπιο, τον φίλο της γειτονιάς. Όταν χρειάζεται να του μιλήσουν, μπορούν απλώς να τον πλησιάσουν και είναι πραγματικά δύσκολο να εξηγήσουν τι μεταφέρει».

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, ο Μέσι έχει κάνει αυτό που χρειάζεται η παγκόσμια πρωταθλήτρια, προσφέροντας απέραντη χαρά σ' ένα ολόκληρο έθνος παθιασμένων οπαδών.

«Είναι τρελό, τα πάμε πολύ καλά, αλλά η προσδοκία είναι πάντα η ίδια: να κερδίσουμε, να παίξει καλά η ομάδα και απλώς να δούμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, όπως πάντα», δήλωσε ο Αγκουστίν Μαρίν, ένας οπαδός από τη Μεντόζα, στο AFPTV το Σάββατο μπροστά σε μια τοιχογραφία του ήρωά του, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο Ντάλας.

Στο προάστιο της πόλης του Τέξας, στο Άρλινγκτον, ο Μέσι και οι συμπαίκτες του θα προσπαθήσουν να προκριθούν στους «32» της διοργάνωσης απόψε (22/6, 20:00) με αντίπαλο την Αυστρία, που προέρχεται από νίκη 3-1 επί της Ιορδανίας και χαρακτηρίζεται για την επιθετική πίεση και την αμυντική σταθερότητα, δύο βασικά δυνατά σημεία που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο προπονητής Ραλφ Ράνγκνικ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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