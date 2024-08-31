Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική και κυρίως τα νότια προάστια λίγο μετά τις 13:30.

Παρά το γεγονός πως η καταιγίδα δεν είχε μεγάλη διάρκεια, η ποσότητα του νερού που έπεσε ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να κινδυνεύσουν καταστήματα.

Χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο από τους πλημμυρισμένους δρόμους στην Καλλιθέα όπου τα νερά έχουν μπει σχεδόν στα καταστήματα.

Μήνυμα από το 112 ήχησε λίγο μετά τις 12:00 στην Πελοπόννησο καθώς «από τις μεσημβρινές ως τις πρώτες βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας κατά τη διάρκεια των φαινομένων» αναφέρεται στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, καθώς σε αρκετά σημεία της χώρας σημειώνονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες ενώ βροχόπτωση σημειώνεται και στην Αττική, κυρίως στα νότια.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης που εκδόθηκε στις 29-08-2024 οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας μέχρι και σήμερα, επηρεάζοντας κατά τόπους το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο (31-08-24):

1. Έως αργά το απόγευμα στην Πελοπόννησο και τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια του νομού). Επισημαίνεται ότι η ραγδαιότητα των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο θα είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο.

2. Πρόσκαιρα στις Σποράδες, την Εύβοια και τοπικά στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά).

Η ΕΜΥ αναφέρει συγκεκριμένα ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρωινές ώρες έως και αργά το απόγευμα κατά διαστήματα στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και κατά τόπους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική και ανατολική).

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Στις περιοχές όπου θα εκδηλώνονται τα ισχυρά φαινόμενα, οι άνεμοι κατά τόπους θα είναι πολύ ισχυροί (μπουρίνια).

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

