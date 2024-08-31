Με φθινοπωρινή διάθεση μας αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι αφού θα συνεχιστεί και σήμερα, Σάββατο η αστάθεια.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης που εκδόθηκε στις 29-08-2024 οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας μέχρι και σήμερα, επηρεάζοντας κατά τόπους το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο (31-08-24):

1. Από τις πρωινές ώρες και μέχρι αργά το απόγευμα κατά διαστήματα στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στη Θεσσαλία.

2. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και κατά τόπους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική και ανατολική).

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Στις περιοχές όπου θα εκδηλώνονται τα ισχυρά φαινόμενα, οι άνεμοι κατά τόπους θα είναι πολύ ισχυροί (μπουρίνια).

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στην Ήπειρο. Βελτίωση, πλην το νότιο Ιόνιο, τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στιην Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές στις Σποράδες και πιθανώς στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες στη Θεσσαλία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-09-2024

Στις Σποράδες, την Εύβοια, καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας αρχικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόνησσο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια ορεινά.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, η ορατότητα πιθανόν να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στα νοτιοανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

