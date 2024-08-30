Έντονη είναι η βροχόπτωση από τη 1:00 το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια προάστια, όπως σε Μαρούσι, Γέρακα, Διόνυσο αλλά και σε άλλες περιοχές όπως Πετρούπολη, Κολωνό. Παράλληλα, έντονη χαλαζόπτωση σημειώνεται στο Ίλιον.

Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές πραγματοποιούνται και διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα επικρατούν ακόμα και στα Νότια Προάστια.

Λόγω διακοπής ρεύματος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - στο ύψος της Γλυφάδας – δεν λειτουργούν τα φανάρια στο ρεύμα προς Αθήνα και έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Στον Αγιο Ελευθερία, από την νεροποντή υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Χαλκίδος 15, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει μέσα στον κρατήρα που δημιουργήθηκε.



Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, οι μετεωρολόγοι αναμένουν από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα (κυρίως την κεντρική και ανατολική, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και πρόσκαιρα την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.

Έντονη βροχόπτωση και στην Εύβοια

Έντονα είναι τα φαινόμενα από το μεσημέρι και σε περιοχές της Εύβοιας. Συγκεκριμένα, έντονη είναι η βροχόπτωση στην πόλη του Αλιβερίου. Σύμφωνα με το evima, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποταμιά από την έντονη καταιγίδα που «χτυπά» αυτή την ώρα περιοχές της κεντρικής και της Νότιας Εύβοιας.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μέχρι και το Σάββατο (31-08-24) επηρεάζοντας κατά τόπους το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Παρασκευή (30-08-24)

1. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα (κυρίως την κεντρική και ανατολική, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και πρόσκαιρα την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.

Β. Αύριο Σάββατο (31-08-24)

1. Από τις πρωινές ώρες και κατά διαστήματα στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στη Θεσσαλία.

2. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και κατά τόπους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική και ανατολική).

