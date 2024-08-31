Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για το Σάββατο

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 29-08-2024 / 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας μέχρι και σήμερα Σάββατο (31-08-24), επηρεάζοντας κατά τόπους το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο (31-08-24):

1. Από τις πρωινές ώρες και μέχρι αργά το απόγευμα κατά διαστήματα στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στη Θεσσαλία.

2. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και κατά τόπους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική και ανατολική).

