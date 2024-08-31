Η κακοκαιρία που έχει «χτυπήσει» πολλά μέρη της Ελλάδας έφτασε και στην Κρήτη. Σε πολλές περιοχές του νησιού βρέχει την τελευταία ώρα, ενώ σε κάποιες εξ αυτών έριξε ακόμα και χαλάζι, σε πλήρη αντίθεση με τον καιρό που έκανε τις προηγούμενες, καλοκαιρινές, μέρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από το πέρασμα της κακοκαιρίας στο Μονοφάτσι και τις ζημιές που προκάλεσε στις ελιές το χαλάζι.

Σε Λασίθι, Σοκαρά, Πύργο, Μεσσαρά και άλλα μέρη της Κρήτης η κακοκαιρία «χτύπησε» πιο δυνατά, ενώ σε άλλες τα μαύρα σύννεφα και οι βροντές συνθέτουν τον καιρό.

Βροχή έριξε και μέσα στο Ηράκλειο, μέτριας έντασης.

Το οξύμωρο είναι πως σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, όπως για παράδειγμα των Χανίων, ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός και ηλιόλουστος, αλλά στα ορεινά έχουν σχηματιστεί σύννεφα, ακούγονται βροντές και η βροχή έχει κάνει την εμφάνισή της.

