Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κακοκαιρία: Χαλάζι και ζημιές στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες

Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Χαλάζι στην Κρήτη

Η κακοκαιρία που έχει «χτυπήσει» πολλά μέρη της Ελλάδας έφτασε και στην Κρήτη. Σε πολλές περιοχές του νησιού βρέχει την τελευταία ώρα, ενώ σε κάποιες εξ αυτών έριξε ακόμα και χαλάζι, σε πλήρη αντίθεση με τον καιρό που έκανε τις προηγούμενες, καλοκαιρινές, μέρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από το πέρασμα της κακοκαιρίας στο Μονοφάτσι και τις ζημιές που προκάλεσε στις ελιές το χαλάζι.

Κρήτη

Σε Λασίθι, Σοκαρά, Πύργο, Μεσσαρά και άλλα μέρη της Κρήτης η κακοκαιρία «χτύπησε» πιο δυνατά, ενώ σε άλλες τα μαύρα σύννεφα και οι βροντές συνθέτουν τον καιρό.

Βροχή έριξε και μέσα στο Ηράκλειο, μέτριας έντασης.

Κρήτη

Το οξύμωρο είναι πως σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, όπως για παράδειγμα των Χανίων, ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός και ηλιόλουστος, αλλά στα ορεινά έχουν σχηματιστεί σύννεφα, ακούγονται βροντές και η βροχή έχει κάνει την εμφάνισή της.

Κρήτη

Πηγή: cretalive.gr 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός κακοκαιρία Κρήτη χαλάζι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark