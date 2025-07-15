Καιρός σήμερα: Στους 38 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για την Τρίτη η ΕΜΥ. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 4, βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα παράκτια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στην Ήπειρο και κατά τόπους στη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά της ανατολικής Στερεάς τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και στην ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η μέγιστη θα φθάσει τους 33 με 34 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα παράκτια και τις Σποράδες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 με 38 βαθμούς και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

