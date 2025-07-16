Καιρός σήμερα: Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη

Γενικά αίθριο καιρό, με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπει για την Τετάρτη η ΕΜΥ. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια, κυρίως ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη, το Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα παράκτια 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειων διευθύνσεων 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα παράκτια και τις Σποράδες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 με 37 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα ανατολικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.