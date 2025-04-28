Καιρός σήμερα: Πολλά μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας

Ανέμους βορείων διευθύνσεων 8 με 9 μποφόρ κατά τόπους στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά προβλέπει για σήμερα Δευτέρα η ΕΜΥ.



Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα πλην της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις από 4 έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά έως 9 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά τους 23 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 21 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα ορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αιθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στο Ιόνιο πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 και στη νότια Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια βορειοανατολικοί 7 με 8 και βαθμιαία τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 29-04-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, ενώ στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν και τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.



