Άστατος αναμένεται να είναι και σήμερα, Σάββατο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι καταιγίδες κατά τόπους στα ηπειρωτικά πιθανόν να συνοδεύονται και από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 και τοπικά έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες πιθανώς στη Θράκη πρόσκαιρα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων νωρίς το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21, τοπικά στη Θράκη έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι οποίες στην Ήπειρο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση νωρίς το βράδυ.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες στην Κρήτη θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα, θα παρουσιάσουν ύφεση από νωρίς το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

