Σήμερα Παρασκευή, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ στις Ν Κυκλάδες, τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς.

Το Σάββατο, η αστάθεια θα συνεχιστεί, και μάλιστα στα Κ και Β ηπειρωτικά τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ- ΒΔ 4 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Τέλος, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν και την Κυριακή κυρίως στα ηπειρωτικά, με βελτίωση από το βράδυ. Θα επικρατήσουν Βοριάδες που το βράδυ θα ενισχυθούν, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Συννεφιά, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, το μεσημέρι – απόγευμα ίσως και παροδική καταιγίδα. Το βράδυ βελτίωση. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

