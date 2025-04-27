Άστατος θα είναι σήμερα, Κυριακή ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά περιόδους αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πρόσκαιρα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρά μέχρι το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση στο Αιγαίο στα 6 με 7 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα δυτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βαθμιαία βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα, που από τις προμεσημβρινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Μακεδονία, τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν και στη Θράκη θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο. Βαθμιαία βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και κυρίως το απόγευμα στην Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 3 με 5 και από αργά το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από αργά το απόγευμα από βόρειες 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 βαθμιαία 6 με 7 και από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βαθμιαία βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.