Καιρός σήμερα: Νεφώσεις με πτώση θερμοκρασίας και δυνατούς βόρειους ανέμους

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και τα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 23 με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις που από το απόγευμα βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα κεντρικά, τα ανατολικά και τα παράκτια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 ενισχυόμενοι από τις απογευματινές ώρες στα παράκτια σε 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και τοπικά στην Κρήτη έως 26 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις βραδινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2024

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο (κυρίως στα ανατολικά και νότια) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία καθώς και την ανατολική Στερεά (κυρίως τα δυτικά τμήματα) μέχρι το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5, στα νοτιοδυτικά τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα κεντρικά και τα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

