Σήμερα Τρίτη , λίγη συννεφιά . Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 27 με 28 βαθμούς.

Την Τετάρτη δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Πέμπτη ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και τη Δ Μακεδονία. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ , και την Πέμπτη τοπικά 8 , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Α και Β.

Τέλος την Παρασκευή από το απόγευμα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

