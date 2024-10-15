Λογαριασμός
Οι βοριάδες την Πέμπτη θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τοπικές βροχές το Σ/Κ κυρίως στα δυτικά.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη , λίγη συννεφιά . Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο  3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο  4 με 6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως  24 με 26  βαθμούς και  στις υπόλοιπες περιοχές έως 27 με 28 βαθμούς.

Την Τετάρτη δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Πέμπτη ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και τη Δ Μακεδονία. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ , και την Πέμπτη τοπικά 8 , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Α και Β.

Τέλος την Παρασκευή από το απόγευμα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.   

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά.  Οι Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα ανατολικά 5  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

